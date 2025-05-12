Заполонившие Омск чёрные насекомые надолго не задержатся

В праздничные выходные омичи стали жаловаться на чёрных насекомых, что появились в большом количестве.
Журналистам Om1 удалось узнать о насекомых у кандидата биологических наук, энтомолога Вероники Никоновой.
Энтомолог уточнила, что незваные гости — это толстоножки: двукрылое насекомое, которое не кусается. Толстоножки живут несколько дней и погибают, отложив яйца.
В Сибири такие насекомые встречаются в апреле и мае.
Толстоножки питаются растениями, а их личинки гниющей древесиной.
Ранее мы сообщали, что в Омской области возможно появление огромного количества саранчи, лугового мотылька и мышевидных грызунов.