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Заполонившие Омск чёрные насекомые надолго не задержатся

Омичи стали жаловаться на насекомых, что появились в городе.

В праздничные выходные омичи стали жаловаться на чёрных насекомых, что появились в большом количестве.

Журналистам Om1 удалось узнать о насекомых у кандидата биологических наук, энтомолога Вероники Никоновой.

Энтомолог уточнила, что незваные гости — это толстоножки: двукрылое насекомое, которое не кусается. Толстоножки живут несколько дней и погибают, отложив яйца.

В Сибири такие насекомые встречаются в апреле и мае.

Толстоножки питаются растениями, а их личинки гниющей древесиной.

Ранее мы сообщали, что в Омской области возможно появление огромного количества саранчи, лугового мотылька и мышевидных грызунов.