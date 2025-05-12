Мэр Самары Иван Носков начал проводить планерки на ходу прямо в районах города

Были высказаны претензии к коммунальщикам и дорожникам. Выровнять плитку на Ленинградской, починить колодцы и убирать мусор регулярно — не так сложно. Улица уже преобразилась. Но работы ещё много: нужно красить люки, добавлять зелень. Из-за теплотрасс деревья там не приживаются, в планах чиновников — разбить больше вазонов и клумб.