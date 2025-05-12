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Мэр Самары Иван Носков начал проводить планерки на ходу прямо в районах города

На прошлой неделе с подрядчиками, главами районов и коммунальщиками глава города Иван Носков проверил Самарский и Ленинский районы.

На прошлой неделе с подрядчиками, главами районов и коммунальщиками глава города Иван Носков проверил Самарский и Ленинский районы. Он поблагодарил предпринимателей, которые без напоминаний привели в порядок витрины и фасады.

Остальным напомнил: отношение к городу — это отношение к себе. Репутация создаётся годами, а теряется из-за грязного входа или разбитого тротуара. Краска, цемент или стеклоочиститель дешевле штрафа, а результат виден сразу.

Были высказаны претензии к коммунальщикам и дорожникам. Выровнять плитку на Ленинградской, починить колодцы и убирать мусор регулярно — не так сложно. Улица уже преобразилась. Но работы ещё много: нужно красить люки, добавлять зелень. Из-за теплотрасс деревья там не приживаются, в планах чиновников — разбить больше вазонов и клумб.

Главам районов Носков поручил составить детальные списки проблем: стихийные свалки, повреждённые объекты, неразграниченные территории. Капремонты требуют времени, но, как показывает Ленинградская, порядок можно навести и без миллионов. Главное — ответственный подход.

Практику пеших обходов и встреч с жителями города Носков обещал продолжить. «Увидите меня на улице — подходите с вопросами и идеями», — предложил городской глава.

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