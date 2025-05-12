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Стал известен график проведения сабантуев в городах и районах Башкирии

Стал известен график проведения сабантуев в городах и районах Башкирии.

Источник: Башинформ

Глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ о проведении народного праздника «Сабантуй» в 2025 году. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Согласно указу руководителя региона, первые праздники плуга планируется провести в республике 31 мая в Аургазинском, Бижбулякском, Зилаирском, Бурзянском, Кармаскалинском, Кугарчинском, Стерлитамакском, Калтасинском, Янаульском и Чишминском районах.

6 июня сабантуи можно будет посетить в Зианчуринском, Нуримановском, Хайбуллинском районах.

7 июня сабантуи пройдут в Абзелиловском, Архангельском, Аскинском, Бакалинском, Баймакском, Бирском, Дюртюлинском, Ермекеевском, Караидельском, Кушнаренковском, Мелеузовском, Миякинском, Стерлибашевском, Уфимском, Чекмагушевском районах.

12 июня праздники плуга организуют в Альшеевском, Балтачевском, Белебеевском, Белокатайском, Благоварском, Благовещенском, Бураевском, Давлекановском, Дуванском, Иглинском, Илишевском, Кигинском, Краснокамском, Мечетлинском, Татышлинском, Учалинском, Федоровском и Шаранском районах.

14 июня сабантуи состоятся в Туймазинском, Салаватском, Буздякском и Мишкинском районах.

20 июня сабантуй пройдет в Куюргазинском районе.

21 июня праздник плуга отметят аграрии Гафурийского и Ишимбайского районов.

Последний сабантуй в Башкирии планируется провести в Белорецком районе 19 июля.