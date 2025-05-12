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Названы 10 самых высокооплачиваемых вакансий мая в Приморье — доход до 800 тыс рублей

Более тысячи вакансий с зарплатой от 200 тысяч рублей доступны в Приморском крае в мае 2025 года.

Источник: ТАСС

Об этом сообщили на портале HeadHunter. В десятку самых высокооплачиваемых предложений месяца вошли позиции с доходами до 800 тысяч рублей, отметили в компании.

«Май порадовал соискателей в Приморье более чем тысячей вакансий с зарплатами от 200 тысяч рублей. Это на 275% выше медианной зарплаты в регионе по итогам апреля, которая составляла 80 тысяч рублей», — говорится в сообщении hh.ru.

Согласно данным платформы, лидирует вакансия администратора на круизный пароход — соискателю на этой должности готовы предложить до 800 тысяч рублей в месяц. На втором месте — директор филиала крупной строительной компании с доходом от 500 тысяч рублей. Следом идут менеджер по продажам элитной недвижимости (от 450 тысяч), генеральный директор (от 400 тысяч) и директор рыбокомбината (до 400 тысяч).

В список также вошли: руководитель железнодорожного логистического терминала — от 350 тысяч рублей; директор технического заказчика в строительной сфере — 350 тысяч рублей; главный бухгалтер — от 345 тысяч рублей; Java-разработчик уровня middle — от 300 тысяч рублей; коммерческий директор — от 280 тысяч рублей.

Аналитики подчеркивают, что спрос на квалифицированных специалистов в Приморье продолжает расти. Особенно востребованы кадры в сфере строительства, логистики, ИТ и морского туризма.