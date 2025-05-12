Названы 10 самых высокооплачиваемых вакансий мая в Приморье — доход до 800 тыс рублей

Согласно данным платформы, лидирует вакансия администратора на круизный пароход — соискателю на этой должности готовы предложить до 800 тысяч рублей в месяц. На втором месте — директор филиала крупной строительной компании с доходом от 500 тысяч рублей. Следом идут менеджер по продажам элитной недвижимости (от 450 тысяч), генеральный директор (от 400 тысяч) и директор рыбокомбината (до 400 тысяч).