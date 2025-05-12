В Самарской области могут зарядить затяжные дожди и грозы с 20 мая

В регионе, несмотря на разгулявшуюся погоду, могут начаться сильные дожди. Прогноз об этом дал сервис Гисметео.
По сообщениям синоптиков, уже с 20 мая в области ожидаются мощные дожди. Так, дождливая погода сохранится в самарском регионе до 8 июня. Жителей ожидает сильный ветер и грозы.
Несмотря на непогоду, температура воздуха в эти дни сохранится на уровне 17−23 градусов тепла.
Ранее мы писали о мощнейшей магнитной буре, которая поразит область 18 мая.
Видео про то, как в центре Самары вырубают старые ели уже в телеграм-канале «МК в Самаре».