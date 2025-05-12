Игрок «Акрона» Ж. Беншимол уверен: его незаслуженно удалили в матче с «Ахматом»

Нападающий из Кабо-Верде получил второй «горчичник» в конце встречи и покинул поле. Но это не помешало тольяттинцам сохранить лидерство и победить.
«Красно-черные» принимали грозненский «Ахмат» в Самаре 11 мая. Выиграли с разницей в один мяч. Отличились Дмитрий Пестряков, Ифет Джаковац и Владимир Хубулов. Последний — с передачи Жилсона Беншимола.
Легионер вышел на поле на 59-й минуте. Первую «желтую» получил на 61-й, когда попытался обвести соперника. Вторую — в компенсированное время. Хотел ударить через себя, но задел ногой оппонента.
«Не думаю, что это удаление. Смотрел на мяч и не хотел касаться головы соперника. Если касание и было, то в тело и не слишком сильное. Поэтому не знаю, за что мне показали второй “горчичник”. Взглянул на арбитра: мне показалось, он не знал, что у меня была карточка», — сказал Беншимол «Матч ТВ».
Недавно впечатлениями от игры с «Ахматом» поделился Дмитрий Пестряков.
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