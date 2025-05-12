Игрок «Акрона» Ж. Беншимол уверен: его незаслуженно удалили в матче с «Ахматом»

«Не думаю, что это удаление. Смотрел на мяч и не хотел касаться головы соперника. Если касание и было, то в тело и не слишком сильное. Поэтому не знаю, за что мне показали второй “горчичник”. Взглянул на арбитра: мне показалось, он не знал, что у меня была карточка», — сказал Беншимол «Матч ТВ».