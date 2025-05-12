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Во Владивостоке погиб рабочий, упавший с 19 этажа строящегося дома

Во Владивостоке возбудили уголовное дело по факту смерти рабочего на строящемся объекте по улице Маковского. Об этом сообщает пресс-служба регионального СК.

Источник: РИА "Новости"

По версии следствия, в первой декаде мая при проведении строительных работ мужчина упал с высоты 19 этажа. Он скончался от полученных травм.

На объекте отсутствовали защитные ограждения, что и могло стать причиной трагедии.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 216 УК РФ (нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека). Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Изъята документация, назначено проведение судебных экспертиз.