Улица Ленина в Омске станет пешеходной до конца августа

Изменения коснутся двух автобусных маршрутов и одного троллейбусного. Автобусный маршрут будет двигаться по улице Красный Путь, по улице Интернациональной с правым поворотом, после главпочтамта — на площадь Победы. Межрейсовый отстой там, посадка пассажиров и обратно на маршрут — также через улицу Интернациональную мимо главпочтамта. Автобус № 73 будет проходить по улице Гагарина в прямом и обратном направлении. После того, как автобус при движении в сторону улицы Маяковского проедет Комсомольский мост, он будет с правым поворотом уходить на улицу Лермонтова с дальнейшим прямым ходом через Ленинградскую площадь в направлении улицы Маяковского. Троллейбусы по маршруту № 8 в выходные дни будут ходить в прямом и обратном направлении по улице Гагарина.