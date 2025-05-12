Улица Ленина в Омске станет пешеходной до конца августа

Дорогу начнут перекрывать каждую пятницу с 20 часов и открывать для движения транспорта в воскресенье в 20 часов. Пешеходной улица Ленина станет уже с 16 мая, начиная от площади Победы и заканчивая пересечением с улицей Партизанской.
«Очень долго думали, на какое время перекрывать улицу. Знаем, что не все омичи любят эти процессы. Но, в конце концов, город Омск у нас город для всех проживающих. Поэтому принято было решение перекрывать улицу Ленина на два дня, начиная с 8 часов вечера пятницы до 8 часов вечера воскресенья», — подчеркнула Елецкая.
«Давно была идея сделать его пешеходным на летнее время. И как раз сейчас этот проект — “Пешеходный Любинский” — стал одним из основных в рамках статусов Омска — молодежной столицы России в 2025 году и культурной столицы России в 2026 году. Все основные знаковые события и праздники предлагается проводить именно здесь», — уточнил министр культуры Омской области Юрий Трофимов.
На «пешеходный» период автомобилистам предлагают пути объезда, а общественный транспорт пустят по ближайшим дорогам.
«Изменения произойдут в трафике движений и транспорта, но обращаю внимание на то, что перекрытие в пятницу начинается с 20 часов, когда основной вечерний час пик уже проходит», — сообщил директор департамента транспорта Вадим Кормилец.
Изменения коснутся двух автобусных маршрутов и одного троллейбусного. Автобусный маршрут будет двигаться по улице Красный Путь, по улице Интернациональной с правым поворотом, после главпочтамта — на площадь Победы. Межрейсовый отстой там, посадка пассажиров и обратно на маршрут — также через улицу Интернациональную мимо главпочтамта. Автобус № 73 будет проходить по улице Гагарина в прямом и обратном направлении. После того, как автобус при движении в сторону улицы Маяковского проедет Комсомольский мост, он будет с правым поворотом уходить на улицу Лермонтова с дальнейшим прямым ходом через Ленинградскую площадь в направлении улицы Маяковского. Троллейбусы по маршруту № 8 в выходные дни будут ходить в прямом и обратном направлении по улице Гагарина.
Как сообщил в своем телеграм-канале мэр города Омска Сергей Шелест, совместно с коллегами из областных ведомств подготовлена интересная программа не только на Любинском проспекте, но и на прилегающих локациях: в городском саду, сквере им. Дзержинского, улице Музейной и других.
Много интересных мероприятий для жителей и гостей Молодежной столицы готовят учреждения отрасли молодежной политики и спорта. Омичи уже оценили фестиваль «Та самая — молодежная», который проходит в выходные на площади Бударина.
«Мы понимаем, что, помимо центра, в Омске есть и другие локации, которые интересны омичам. Поэтому мы прорабатываем программы в Советском парке, парке им. 30-летия ВЛКСМ и на бульваре Мартынова», — добавила Инна Елецкая.