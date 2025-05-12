Стало известно, кому из хабаровчан и за что аннулируют полис ОМС

Однако при обмене информацией возникают неточности. Страховые компании выявили около 30 тысяч ошибок, которые передали в Федеральный фонд ОМС для исправления. Те, кому не посчастливилось попасть в эту категорию, остаются без медстрахования. Сейчас число таких случаев снизилось по сравнению с начальным этапом нововведений, но проблема остаётся актуальной.