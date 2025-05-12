Стало известно, кому из хабаровчан и за что аннулируют полис ОМС

Хабаровчане, как и другие россияне, всё чаще сталкиваются с проблемами аннулирования полисов ОМС из-за ошибок в учёте данных. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на вице-президента Всероссийского союза страховщиков Романа Щеглеватых.
С декабря 2022 года в России действует единый регистр застрахованных лиц под управлением Федерального фонда ОМС. Данные граждан сопоставляют с информацией от налоговой службы, ЗАГС, Пенсионного фонда и других ведомств для создания актуальных записей.
Однако при обмене информацией возникают неточности. Страховые компании выявили около 30 тысяч ошибок, которые передали в Федеральный фонд ОМС для исправления. Те, кому не посчастливилось попасть в эту категорию, остаются без медстрахования. Сейчас число таких случаев снизилось по сравнению с начальным этапом нововведений, но проблема остаётся актуальной.
Эксперты советуют обращаться в страховую медицинскую организацию для решения таких вопросов. В 2024 году страховщики провели 11 миллионов консультаций, помогая жителям России, включая хабаровчан, в сотрудничестве с Федеральным фондом ОМС.