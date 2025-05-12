Жители северных районов Иркутской области могут заниматься майнингом

Однако, независимо от размера потребления электроэнергии и статуса ИП, все майнеры обязаны соблюдать налоговые обязательства. Каждый месяц необходимо предоставлять в налоговую инспекцию информацию об объеме добытой криптовалюты. Сделать это нужно не позднее 20-го числа месяца, следующего за тем, в котором был получен доход. Также до 30 апреля года, следующего за годом получения криптовалюты, необходимо подать налоговую декларацию по форме 3-НДФЛ. В декларации нужно указать доходы от майнинга, уменьшенные на документально подтвержденные расходы, и рассчитать сумму налога.