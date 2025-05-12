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Беглов поздравил медсестер Петербурга с профессиональным праздником

Сегодня, по словам Беглова, в Петербурге трудятся 43 тысячи медсестер.

Источник: Комсомольская правда

Губернатор Александр Беглов поздравил работников среднего медперсонала с Международным днем медицинской сестры, который отмечается 12 мая.

— В самом названии этой благородной и незаменимой профессии — глубокий и гуманный смысл. Сестра — родной, близкий и дорогой для каждого человек, — передает слова градоначальника пресс-служба Смольного.

Он напомнил, что медсестры всегда находились на передовой — будь то блокадный Ленинград, пандемия или зоны боевых действий. Их труд спасал жизни даже в самых тяжелых условиях, а память об их подвигах увековечена в памятниках.

Сегодня, по словам Беглова, в Петербурге трудятся 43 тысячи медсестер, на долю которых приходится до 80% ухода за пациентами. Он отметил, что в городе продолжается модернизация здравоохранения, а больницы и поликлиники получают новое оборудование.

Губернатор поблагодарил медработников за профессионализм, терпение и заботу, пожелав им здоровья и новых успехов.