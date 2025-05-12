В Самаре таможенники назвали самые частые нарушения в аэропорту «Курумоч»

В самарском аэропорту «Курумоч» таможенники рассказали о том, какие нарушения допускают пассажиры. Служба поделилась данными за первый квартал 2025 года.
Как стало известно, пассажиры пытаются провезти некоторые продукты, которые запрещены. Среди них сигареты, холодное оружие, лекарства, товары на продажу.
Кроме этого, таможенники отмечают, что некоторые пытаются вывезти валюту из России. За первый квартал года было пресечено несколько попыток вывоза валюты на общую сумму в 3 миллиона рублей.
Ранее мы писали о том, что в «Курумоче» 9 мая были задержаны несколько рейсов.
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