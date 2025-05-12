В Челябинской области остро не хватает врачей, дворников и пекарей

— При этом к самым высокооплачиваемым дефицитным специалистам относятся в этом году токари, фрезеровщики и шлифовщики — рыночный уровень зарплат для них достиг в Челябинской области 159,9 тысячи рублей, — поделились аналитики сервиса hh.ru. — Главные врачи и заведующие отделением получают предложения на уровне 105 тысяч рублей, а геологи — 100 тысяч рублей.