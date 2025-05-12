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В Челябинской области остро не хватает врачей, дворников и пекарей

Аналитики составили топ-15 самых востребованных специалистов в Челябинской области и выяснили, кому из них готовы платить высокую зарплату. О каких вакансиях идёт речь, рассказываем.

Источник: Pchela.News

В Челябинской области по-прежнему не хватает врачей и дворников. При этом средний уровень зарплат у медиков составляет 84,2 тысячи рублей. Также регион нуждается в дворниках, поварах, пекарях, кондитерах, главврачах, заведующих отделениями, товароведах, продавцах-консультантах, кассирах, администраторах магазинов, слесарях, сантехниках, фармацевтах, токарях, фрезеровщиках, шлифовщиках, директорах магазинов, инженерах ПНО, заведующих аптекой и геологах.

— При этом к самым высокооплачиваемым дефицитным специалистам относятся в этом году токари, фрезеровщики и шлифовщики — рыночный уровень зарплат для них достиг в Челябинской области 159,9 тысячи рублей, — поделились аналитики сервиса hh.ru. — Главные врачи и заведующие отделением получают предложения на уровне 105 тысяч рублей, а геологи — 100 тысяч рублей.