Опубликован график отключения горячей воды в Уфе в 2025 году

На сайте БашРТС опубликован график отключения горячей воды в 2025 году.
В Уфе подачу ресурса начнут приостанавливать уже с 12 мая — в Восточном районе, в том числе в Инорсе.
С 19 мая горячую воду прекратят подавать в дома Шакши и Центрального района.
В три этапа, с 12, 19 и 26 мая, отключения запланированы в Северном районе. В Затоне — с середины июня.
В среднем на каждый дом приходится по 3 отключения за сезон, продолжительностью не более недели. В большинстве случаев одна отводится на текущий ремонт тепломагистралей, две — на гидравлические испытания сетей.
График отключений можно узнать по ссылке. В нем возможны изменения.