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«Будем играть на победу»: спортдир «Акрона» Чистяков — о последних 2 турах РПЛ

Представитель волжан объяснил: команда из 63-го региона хочет подняться в таблице по итогам оставшихся матчей в Премьер-лиге.

Представитель волжан объяснил: команда из 63-го региона хочет подняться в таблице по итогам оставшихся матчей в Премьер-лиге.

11 мая тольяттинский клуб взял вверх над «Ахматом» на «Солидарность Самара Арене» со счетом 3:2 (12+) и досрочно сохранил прописку в элитном дивизионе. За «красно-черных» забили Дмитрий Пестряков, Ифет Джаковац и Владимир Хубулов.

Пока подопечные Заура Тедеева занимают девятую строчку в чемпионате с 35 очками. В трех от них — «Ростов», который идет на восьмой.

«С точки зрения психологии концовка будет спокойнее, но в двух оставшихся матчах будем играть на победу, так как хотим подняться выше в турнирной таблице», — сказал «Матч ТВ» спортивный директор «Акрона» Александр Чистяков.

Ранее нападающий тольяттинцев Жилсон Беншимол заявил, что его незаслуженно удалили в матче с «Ахматом».

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