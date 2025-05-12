«Будем играть на победу»: спортдир «Акрона» Чистяков — о последних 2 турах РПЛ

Представитель волжан объяснил: команда из 63-го региона хочет подняться в таблице по итогам оставшихся матчей в Премьер-лиге.
11 мая тольяттинский клуб взял вверх над «Ахматом» на «Солидарность Самара Арене» со счетом 3:2 (12+) и досрочно сохранил прописку в элитном дивизионе. За «красно-черных» забили Дмитрий Пестряков, Ифет Джаковац и Владимир Хубулов.
Пока подопечные Заура Тедеева занимают девятую строчку в чемпионате с 35 очками. В трех от них — «Ростов», который идет на восьмой.
«С точки зрения психологии концовка будет спокойнее, но в двух оставшихся матчах будем играть на победу, так как хотим подняться выше в турнирной таблице», — сказал «Матч ТВ» спортивный директор «Акрона» Александр Чистяков.
Ранее нападающий тольяттинцев Жилсон Беншимол заявил, что его незаслуженно удалили в матче с «Ахматом».
Хотите следить за важными новостями Самары и Самарской области в оперативном режиме? Подписывайтесь на наш телеграм-канал!