Cпециалисты рассказали, какие профессии больше всего востребованы в Минске

Какие организации Минска больше всего нуждаются в кадрах, рассказали в Комитете по труду, занятости и социальной защите Мингорисполкома.
Подсчитано, что в январе-апреле 2025 года за содействием в трудоустройстве обратились и нуждались в трудоустройстве 4798 человек. Сообщается, что в заявленной нанимателями города потребности в работниках более 60% вакансий по рабочим профессиям.
В спросе на рабочие кадры преобладают профессии торговли и общественного питания. Например, продавец, повар, кладовщик, контролер-кассир, официант и т.п. Также требуются строители: каменщик, маляр, штукатур, облицовщик-плиточник, электрогазосварщик и другие. Кроме того, есть спрос на водителей. Еще в кадрах нуждаются предприятия промышленности, ЖКХ.
Из числа специалистов наиболее востребованы медицинские работники, специалисты в сфере образования и культуры, инженерные работники, программисты, финансовые работники, руководители организаций и их структурных подразделений, специалисты в различных сферах.
Ранее писали, что значительная часть кольцевой линии минского метро пройдет под вторым кольцом.
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