Семья из Франции переехала в Самару ради лучшей жизни для своих детей

Бенджамин Вэнсон и Леа Марковски с двумя детьми переехали из Франции в самарский регион. Супруги объяснили свой выбор желанием дать детям традиционное воспитание и оградить их от современных западных тенденций в образовании.
Почему Россия? Родителей обеспокоила школьная программа во Франции, где, по их мнению, детям слишком рано навязывают спорные идеи. А в России семья надеется сохранить традиционные ценности.
Оформление документов в самарском УВМ прошло быстро. Новый граждане нашей страны отметили профессионализм сотрудников самарского облУМВД. Сейчас семья адаптируется к жизни в регионе.
Упрощённый порядок переезда для таких семей был утверждён указом президента в 2024 году.
С августа 2024-го более 1 150 иностранцев (преимущественно из Германии, США, Франции и Латвии) воспользовались новой программой. Об этом рассказала в своем телеграме Ирина Волк, официальный представитель МВД РФ.
Как отмечают в МВД, эта история отражает общий тренд — всё больше зарубежных семей рассматривают Россию как альтернативу западной системе ценностей.
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