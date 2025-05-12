В Самаре состоится творческая встреча с Денисом Бокурадзе

Денис Бокурадзе — заслуженный артист и заслуженный работник культуры Самарской области, кандидат культурологии, доцент СГИК. С 2011 года он возглавляет театр «Грань» в Новокуйбышевске, трижды номинировался на премию «Золотая маска» и входил в состав её жюри.