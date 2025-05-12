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В Самаре состоится творческая встреча с Денисом Бокурадзе

15 мая в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдет творческая встреча с художественным руководителем театра «Грань» Денисом Бокурадзе.

15 мая в Самарской областной универсальной научной библиотеке пройдет творческая встреча с художественным руководителем театра «Грань» Денисом Бокурадзе. Начало в 18:00.

Денис Бокурадзе — заслуженный артист и заслуженный работник культуры Самарской области, кандидат культурологии, доцент СГИК. С 2011 года он возглавляет театр «Грань» в Новокуйбышевске, трижды номинировался на премию «Золотая маска» и входил в состав её жюри.

Модератором встречи выступит театральный критик Ксения Аитова. Гости смогут задать вопросы о работе театра, актерском обучении, премии «Серебряный гранат» и творческом пути режиссера.

Мероприятие пройдет в рамках цикла «Самара. Люди. Искусство», приуроченного к 175-летию Самарской губернии.

Вход свободный. Адрес: пр. Ленина, 14а.

Ранее мы писали, что 15 мая в Самарском художественном музее откроется персональная выставка самарского художника-графика Владимира Жирнова «Ни дня без линии» (0+).

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