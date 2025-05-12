Движение транспорта ограничат в Невском и Красногвардейском районах с 14 мая

— В Невском районе в период с 14 мая по 15 июня ограничат движение по Запорожской улице у Рабфаковской улицы, а также закроют поворот с Запорожской улицы на Рабфаковскую. Для автомобилистов организуют объезд по дублеру Рабфаковской от Запорожской до Прогонной улицы, — рассказали инспекторы.