Движение транспорта ограничат в Невском и Красногвардейском районах с 14 мая

Движение транспорта ограничат в Невском и Красногвардейском районах Петербурга с 14 мая. Специалисты запланировали ремонт дорожного покрытия и трамвайных путей. О подробностях сообщили в пресс-службе Государственной административно-технической инспекции (ГАТИ).
— В Невском районе в период с 14 мая по 15 июня ограничат движение по Запорожской улице у Рабфаковской улицы, а также закроют поворот с Запорожской улицы на Рабфаковскую. Для автомобилистов организуют объезд по дублеру Рабфаковской от Запорожской до Прогонной улицы, — рассказали инспекторы.
В Красногвардейском с 14 по 16 мая закроют движение по улице Осипенко у проспекта Косыгина. В течение этого времени водители не смогут проехать по боковому проезду проспекта Косыгина от Индустриального проспекта до проспекта Наставников.
Всех перемещающихся на авто призвали заранее планировать свой маршрут. Кроме того, важно обращать внимание на информационные щиты, которые, как правило, содержат схемы путей объезда.