Отопительный сезон в Перми завершится с 13 мая

Отопительный сезон 2024/25 в городе Перми официально завершается с 13 мая. Соответствующее постановление № 313 от 12.05.2025 утвердила администрация краевой столицы. С этой даты энергетики «Т Плюс» начнут мероприятия по прекращению подачи отопления и обеспечению горячего водоснабжения. Объекты социальной сферы — детские сады, школы, поликлиники и больницы — останутся на особом контроле на случай похолодания.
Объекты генерации, насосные станции, малые котельные и центральные тепловые пункты переводятся в летний режим работы. После этого энергетики «Т Плюс» приступают к плановым гидравлическим испытаниям тепловых сетей. Это ежегодная проверка коммуникаций на плотность и прочность для своевременного выявления и устранения дефектов. Графики работ были заранее согласованы и направлены в районные администрации, УК и ТСЖ. Подготовку жилых домов к зиме контролируют специалисты Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».
В ходе летней ремонтной кампании энергетики «Т Плюс» планируют комплекс мероприятий в краевой столице:
· Проверка 2056 км теплосетей, включая гидравлические испытания для выявления повреждений.
· Ремонт на 4 ТЭЦ, 3 водогрейных котельных и 27 малых котельных по всему городу.
· Подготовка 12 насосных станций и 418 тепловых пунктов.
· Замена 12 км изношенных труб на улицах Макаренко, Екатерининской, Самаркандской и других, а также в микрорайонах Кислотные дачи и Молодёжный.
«Ежегодная подготовка теплосетей и теплоснабжающих объектов — обязательства энергетиков перед жителями и властями, которые неукоснительно выполняются. Ответственный подход специалистов “Т Плюс” гарантирует надёжное теплоснабжение жилых домов и социальных объектов», — отметил технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Владислав Маслов.
В Перми тепло от «Т Плюс» получают:
· 698 социальных объектов: детсады, школы, больницы.
· 228 учебных заведений: вузы, колледжи.
· 18 центров культуры.
· 5430 многоквартирных домов.