Десятки сел Прикамья в этом году получат связь и мобильный интернет

Среди победителей голосования за малочисленные населенные пункты в Минцифры России, которое проходило в 2024 году, — 58 поселений Пермского края, где на сегодняшний день не работает ни один оператор связи. Суммарно в них проживают более 11 тысяч человек.
Деревни Кармановка и Шермейка в Бардымском округе, деревня Ерши и село Кинделино в Кунгуре и другие малые поселения будут обеспечены связью и мобильным интернетом. Также в этом году завершится подключение населенных пунктов — победителей отбора 2023 года. В 24 деревнях уже запущены базовые станции.