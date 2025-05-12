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Десятки сел Прикамья в этом году получат связь и мобильный интернет

Среди победителей голосования за малочисленные населенные пункты в Минцифры России, которое проходило в 2024 году, — 58 поселений Пермского края, где на сегодняшний день не работает ни один оператор связи.

Среди победителей голосования за малочисленные населенные пункты в Минцифры России, которое проходило в 2024 году, — 58 поселений Пермского края, где на сегодняшний день не работает ни один оператор связи. Суммарно в них проживают более 11 тысяч человек.

Деревни Кармановка и Шермейка в Бардымском округе, деревня Ерши и село Кинделино в Кунгуре и другие малые поселения будут обеспечены связью и мобильным интернетом. Также в этом году завершится подключение населенных пунктов — победителей отбора 2023 года. В 24 деревнях уже запущены базовые станции.