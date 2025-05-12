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КДК РФС рассмотрит поведение Лончара и Беншимола из «Акрона» в игре с «Ахамтом»

Черногорец снес микрофон вещателя, а форвард из Кабо-Верде после удаления кинул бутылку в сторону скамейки резервного рефери.

Источник: МК.RU Самара

Черногорец снес микрофон вещателя, а форвард из Кабо-Верде после удаления кинул бутылку в сторону скамейки резервного рефери.

Тольяттинский «Акрон» победил «Ахмат» в Самаре 11 мая с минимальным счетом 3:2. Два мяча забили в первом тайме — они на счету Дмитрия Пестрякова и Ифета Джаковаца, — а третий в конце встречи. Три очка клубу принес Владимир Хубулов.

При этом в составе волжан вторую «желтую» на финише встречи получил 23-летний Жилсон Беншимол. Он пытался ударить через себя, но задел голову оппонента. Сам легионер с удалением не согласен. Но КДК РФС рассмотрит его поведение.

РИА Новости Спорт пишет, что форвард кинул бутылку в скамейку резервного и повредил стекло. Также проанализируют действия одноклубника 29-летнего Стефана Лончара. Черногорский полузащитник на 74-й сбил микрофон вещателя на боковой после замены.

Недавно спортивный директор «красно-черных» сказал, что в последних двух турах Премьер-лиги команда будет играть на победу.

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