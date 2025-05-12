Проблема с запуском общественных туалетов на набережной снова возникла во Владивостоке

Жители Владивостока обеспокоены неработающими общественными туалетами на набережной Арсеньева, а администрация города не может назвать точные сроки, когда общественное пространство сможет дать отдыхающим возможность удовлетворения естественных санитарных потребностей, сообщает ИА DEITA.RU.

Общественные уборные на набережной предусмотрены, они предназначены для аренды предпринимателями, и вход, соответственно, платный. Однако такой бизнес предприниматели считают невыгодным, и не первый год мэрия сталкивается с ситуацией, что арендатора для обслуживания туалетного модуля найти не удаётся.

Как ответили в telegram-чате мэра на вопрос жителя города о возобновлении работы общественных уборных на набережной Арсеньева, «назвать сроки работы туалета не представляется возможным; скорее всего, это произойдет в июне, когда посещаемость территории увеличится». Жители предлагают, раз схема с арендой оказывается несостоятельной, нанять сотрудников за казённый счёт, а деньги, получаемые от посетителей за услугу, направлять в доход муниципалитета.

Отметим, что проблемы с общественными уборными характерны для многих парков дальневосточной столицы, которая сейчас держит курс на развитие туризма, в том числе международного. Такие же проблемы с поиском арендаторов испытывают набережная Татарка и зона отдыха на сопке Бурачка (точнее, проблемы испытывают в первую очередь посетители этих общественных мест).