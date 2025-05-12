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В Новосибирской области школьники отправятся на каникулы 24 мая

Учащиеся школ Новосибирска и области отправятся на трехмесячный отдых уже меньше, чем через две недели.

В школах Новосибирска подходит к концу учебный год. Большинство учащихся уйдут на летние каникулы в конце весеннего месяца, однако для выпускников 9-х и 11-х классов каникулы начнутся позже, по окончании экзаменационной сессии. Данная информация отражена в учебном плане на 2024−2025 учебный год.

Окончание учебного года в новосибирских общеобразовательных учреждениях запланировано на май. Для учеников, обучающихся пять дней в неделю, последним днем занятий будет пятница, 23 мая. Школьники, у которых шестидневная учебная неделя, завершат обучение в субботу, 24 мая.

Для девятиклассников и одиннадцатиклассников сроки ухода на каникулы зависят от расписания ОГЭ и ЕГЭ. После сдачи всех необходимых экзаменов ученики также будут отправлены на летний отдых.