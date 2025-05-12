В Новосибирской области школьники отправятся на каникулы 24 мая

В школах Новосибирска подходит к концу учебный год. Большинство учащихся уйдут на летние каникулы в конце весеннего месяца, однако для выпускников 9-х и 11-х классов каникулы начнутся позже, по окончании экзаменационной сессии. Данная информация отражена в учебном плане на 2024−2025 учебный год.