9 Мая масштабно отметили в Братске

В Братске прошли масштабные мероприятия, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Центральным событием стало шествие «Бессмертного полка», возобновленное за последние годы. Более 19 тысяч горожан, включая кадетов и юнармейцев, прошли к Мемориалу Славы, неся в руках фотографии своих героев. Это было первое столь масштабное шествие за последние годы. Об этом «КП»-Иркутск рассказали в администрации Братска.
— Вечером на площади состоялся праздничный концерт с участием творческих коллективов города. Здесь же таджикская диаспора совместно с мусульманской общиной организовали полевую кухню, где каждый желающий мог попробовать плов, — рассказывают власти города.
В Энергетике у памятника Герою Советского Союза Погодаеву прошел митинг с возложением цветов. Представители разных поколений собрались, чтобы отдать дань уважения подвигу солдат. Более 3 тысяч человек приняли участие в этом торжественном мероприятии. Также здесь развернули полевую кухню «Фронтовая землянка», где гостей угощали горячей гречневой кашей, приготовленной по старинному рецепту. Это позволило каждому почувствовать себя частью военного быта и прикоснуться к истории.