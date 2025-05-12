9 Мая масштабно отметили в Братске

В Энергетике у памятника Герою Советского Союза Погодаеву прошел митинг с возложением цветов. Представители разных поколений собрались, чтобы отдать дань уважения подвигу солдат. Более 3 тысяч человек приняли участие в этом торжественном мероприятии. Также здесь развернули полевую кухню «Фронтовая землянка», где гостей угощали горячей гречневой кашей, приготовленной по старинному рецепту. Это позволило каждому почувствовать себя частью военного быта и прикоснуться к истории.