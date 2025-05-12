Под Мозырем уснувший рыбак утонул в авто, съехавшем в реку, а его друг спасся

Трагедией закончилась рыбалка для двух мужчин на берегу Припяти, сообщили в Следственном комитете Беларуси.
Началось с того, что двое мужчин 32 и 38 лет из Лельчицкого района 11 мая на автомобиле «Нива» поехали на рыбалку в Мозырский район. Они расположились на правом берегу реки Припять вблизи деревни Шестовичи.
Предварительно установлено, что во время рыбалки мужчины употребляли спиртное. А заночевали в автомобиле.
«Стоявшая под уклоном “Нива” самопроизвольно съехала в реку. Старшему мужчине удалось выбраться из салона и спастись. Младший утонул», — рассказали следователи.
Выживший рыбак добежал до ближайшей деревни и вызвал спасателей. Водолазы вытащили автомобиль из воды. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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