Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Под Мозырем уснувший рыбак утонул в авто, съехавшем в реку, а его друг спасся

Рыбак утонул в машине, которая съехала в реку, а его друг успел выбраться.

Источник: Комсомольская правда

Трагедией закончилась рыбалка для двух мужчин на берегу Припяти, сообщили в Следственном комитете Беларуси.

Началось с того, что двое мужчин 32 и 38 лет из Лельчицкого района 11 мая на автомобиле «Нива» поехали на рыбалку в Мозырский район. Они расположились на правом берегу реки Припять вблизи деревни Шестовичи.

Предварительно установлено, что во время рыбалки мужчины употребляли спиртное. А заночевали в автомобиле.

«Стоявшая под уклоном “Нива” самопроизвольно съехала в реку. Старшему мужчине удалось выбраться из салона и спастись. Младший утонул», — рассказали следователи.

Выживший рыбак добежал до ближайшей деревни и вызвал спасателей. Водолазы вытащили автомобиль из воды. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.

Ранее писали, что утечка газового баллона произошла у автомобиля Mazda после ДТП в Солигорске.

Также прочитайте, что ГАИ задержала нетрезвого школьника-мотоциклиста, уходившего от погони в Заславле.

Еще узнайте, за что дачники могут получить штраф в Беларуси в 2025: бешеный огурец на грядке, песни после 23.00, заросли травы, самовольная скважина для воды или баня.