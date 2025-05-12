Самарастат: В первые месяцы 2025 года зарплаты в Самаре выросли на 13,6%

В первом квартале 2025 года заработные платы в Самарской области продемонстрировали значительный рост, сообщает региональное отделение Росстата Самарастат.
Так, по итогам февраля нынешнего года доходы работников увеличились на 13,6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За первые два месяца 2025-го средняя заработная плата возросла на целых 16% в годовом исчислении.
Согласно официальному отчету статистического ведомства, средний заработок жителя региона за январь и февраль 2025 года достиг отметки выше 68 тыс. рублей.
Темпы прироста заработной платы начали ускоряться ещё ранее: в январе 2024 года рост составлял 21,7%, а в феврале 2024-го показатель снизился незначительно, до 19,8%.
Анализ распределения доходов показывает значительную дифференциацию по отраслям экономики. Наиболее высокими оказались оклады специалистов финансового сектора и страховых компаний, чей доход превышает отметку в 103 тыс. рублей ежемесячно.
Немногим ниже находятся заработки представителей добывающей промышленности, телекоммуникаций и информационной сферы около 94 тыс. рублей.
Между тем наименьшую оплату труда фиксируют работники администрации и смежных сфер деятельности их среднемесячная зарплата едва достигает 43 тыс. рублей.
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