Каждый четвертый житель Хабаровска сомневается в пользе образования

В Хабаровске провели опрос о роли образования в жизни. Большинство ответов показало: тема остается актуальной. Люди по-разному смотрят на знания, но в одном уверены — без них сложно строить будущее. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск.
75% жителей считают, что хорошее образование необходимо. Из них 54% уверены: оно помогает раскрыть себя, а 21% видит в нем способ получить хорошую профессию. Многие отмечают, что именно учеба учит мыслить, искать решения и быстрее приспосабливаться. Среди респондентов старше 45 лет 84% считают образование ключевым. А среди молодежи до 35 лет — лишь 67%.
По данным сервиса SuperJob, женщины чаще, чем мужчины, верят в силу знаний. Уровень дохода тоже влияет: при зарплате выше 100 тысяч важность образования отмечают 83%, а при доходе до 50 тысяч — 70%. Но 13% хабаровчан скептически смотрят на диплом, а 12% сомневаются в его пользе, ссылаясь на развитие технологий и рынок труда.