Каждый четвертый житель Хабаровска сомневается в пользе образования

По данным сервиса SuperJob, женщины чаще, чем мужчины, верят в силу знаний. Уровень дохода тоже влияет: при зарплате выше 100 тысяч важность образования отмечают 83%, а при доходе до 50 тысяч — 70%. Но 13% хабаровчан скептически смотрят на диплом, а 12% сомневаются в его пользе, ссылаясь на развитие технологий и рынок труда.