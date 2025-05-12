Бастрыкин потребовал отчет о демонтаже мемориала в Ростовской области

По данным СМИ, жители годами обращались к властям с просьбами отреставрировать старый мемориал, установленный 40 лет назад. Однако администрация ссылалась на отсутствие средств, а затем внезапно убрала памятник накануне 9 мая, заменив его современной стелой. У местных жителей это вызвало возмущение.