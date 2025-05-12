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Бастрыкин потребовал отчет о демонтаже мемориала в Ростовской области

Председатель СК России Александр Бастрыкин взял на контроль проверку по факту исчезновения мемориала Воинской славы в поселке Разлатном (Морозовский район). Об этом сообщает пресс-служба Следкома России.

Источник: пресс-служба Следственного комитета РФ

По данным СМИ, жители годами обращались к властям с просьбами отреставрировать старый мемориал, установленный 40 лет назад. Однако администрация ссылалась на отсутствие средств, а затем внезапно убрала памятник накануне 9 мая, заменив его современной стелой. У местных жителей это вызвало возмущение.

Следственный комитет возбудил проверку по статье 293 УК РФ («Халатность»). Бастрыкин поручил главе регионального управления СК Аслану Хуаде предоставить отчет о действиях чиновников, включая основания для демонтажа и законность установки нового объекта.