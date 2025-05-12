Более 30 тысяч га посевов пострадали из-за заморозков в Воронежской области

Аномальные заморозки, наблюдавшиеся на всей территории Воронежской области 27, 28 и 29 апреля, а также 3 мая, нанесли значительный ущерб сельскому хозяйству региона. По данным Гидрометцентра, в пониженных участках температура воздуха и почвы в эти дни опускалась до 8−10 градусов ниже нуля. Предварительно, из-за заморозков пострадало более 30 тысяч га посевов, сообщили в пресс-службе облправительства.