Более 30 тысяч га посевов пострадали из-за заморозков в Воронежской области

Аномальные заморозки, наблюдавшиеся на всей территории Воронежской области 27, 28 и 29 апреля, а также 3 мая, нанесли значительный ущерб сельскому хозяйству региона. По данным Гидрометцентра, в пониженных участках температура воздуха и почвы в эти дни опускалась до 8−10 градусов ниже нуля. Предварительно, из-за заморозков пострадало более 30 тысяч га посевов, сообщили в пресс-службе облправительства.
Значительный ущерб был нанесён озимым культурам и сахарной свёкле. Однако наибольшие потери наблюдаются у садоводов. Из-за заморозков погибло до 70% завязей плодовых деревьев и кустарников в ряде хозяйств.
Общая площадь повреждённых садов и ягодников превышает 2600 гектаров, что составляет 44% всех плодоносящих насаждений региона. В связи с этим урожай фруктов и ягод в этом году может сократиться вдвое.
Отмечается, что министерство сельского хозяйства региона совместно с районами продолжает обследование и уточнение ущерба. С учётом масштабов последствий власти начали подготовку к введению режима ЧС регионального уровня. Это позволит получить страховое возмещение за погибший урожай, в частности плодовым культурам, а также обосновать невозможность выполнения запланированных производственных показателей.
В облправительстве подчеркнули, что ситуация находится под постоянным контролем.