Минтранс Беларуси: водители такси должны будут заранее назвать стоимость поездки

Представитель Минтранса обратил внимание, что таким образом пассажир почувствует себя защищеннее и будет понимать, устраивает ли его поездка за такую стоимость или же он от нее откажется. Вместе с тем он добавил, что в рамках публичного обсуждения указанная норма была поддержана.