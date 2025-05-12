Минтранс Беларуси: водители такси должны будут заранее назвать стоимость поездки

Минтранс Беларуси сообщил, что водители такси должны будут заранее назвать стоимость поездки. Подробности в интервью Первому информационному телеканалу рассказал начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Андрей Гладкий.
Говорится, что общественное обсуждение проекта постановления белорусского правительства, которым планируется внести корректировки в правила автомобильных перевозок пассажиров, прошло в Беларуси в период с 26 апреля по 5 мая.
Гладкий уточнил, что было много резонансных случае, когда за перевозки пассажира на небольшое расстояние водитель такси брал довольно внушительную сумму, которая не всегда оказывалась по карману клиенту.
— Чтобы впоследствии избежать подобного, мы предлагаем внести норму, которая обяжет водителя такси до начала поездки озвучивать пассажиру ее ориентировочную стоимость, — пояснил Андрей Гладкий.
Представитель Минтранса обратил внимание, что таким образом пассажир почувствует себя защищеннее и будет понимать, устраивает ли его поездка за такую стоимость или же он от нее откажется. Вместе с тем он добавил, что в рамках публичного обсуждения указанная норма была поддержана.
Он сообщил, что за время общественного обсуждения в Министерство транспорта и коммуникаций поступило 36 разнообразных обращений: и со стороны перевозчиков, и со стороны пассажиров.
— Я думаю, что в результате проделанной работы мы сможем прийти к общему знаменателю, при котором будут учтены интересы как пассажиров, так и автомобильных перевозчиков, — допустил начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Минтранса Беларуси.
Тем временем кольцевая линия минского метро из 17 станций начнет строиться в 2026 году.
Кстати, принципы подвоза к станциям метро изменят в Минске.
Ранее ГАИ предупредила о новой синей разметке на дорогах в Минске.