Первая белорусская клубника появилась в продаже по цене 35 рублей за кило

В последний месяц весны на Комаровском рынке все больше появляется свежих овощей и ягод, пишет агентство «Минск-Новости».
Так, на Комаровке появилась белорусская клубника из Ошмян. Оценена она в 35 рублей за килограмм. Продавцы предупреждают, что ягода с кислинкой.
Кроме того, голубику продают за 85−120 рублей, малину — за 100−150, а кило ежевики в лотках по 125 г стоит от 19,90.
Кстати, картофель стоит от 1,10 рубля, а за мытый просят 3,50−5,50.
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