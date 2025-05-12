Отопление включили в объектах соцсферы Могилева

МИНСК, 12 мая — Sputnik. Отопление включено в объектах социальной сферы в Могилеве, соответствующее решение приняли власти областного центра, сообщается в Telegram-канале «Могилев — мой город».
«В связи с нестабильностью погодных условий и снижением среднесуточных температур наружного воздуха Могилевский городской исполнительный комитет принял решение о возобновлении подачи тепла потребителям социальной сферы», — говорится в сообщении.
Тепло начали подавать в больницы, детские сады, школы и другим приоритетные социальные объекты города.
Согласно данным Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, минувшей ночью температура воздуха в Могилеве составила +4°С.
Ночью во вторник, 13 мая, в областном центре ожидается от +3 до +5°С, днем — от +13 до +17°С.
Ранее из-за холодной погоды отопление было включено в ряде районов Витебской области, Гродно, а также в Минске и Минской области.