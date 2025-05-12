По выходным на Любинском проспекте будут ограничивать автомобильное движение

Далее на Любинском проспекте пройдет «Забег РФ», «Зеленый марафон», предусматривающий не только спортивные состязания, но и много музыки и танцев, форум «Россия — это мы» с парадом национальностей, презентацией национальных кухонь, гастрономическими мастер-классами, выступлениями творческих коллективов. Особо интересную программу организаторы пообещали на День молодежи — вдоль Любинского проспекта будет работать множество локальных сцен. В целом Любинский проспект простаивать не будет — культурные и спортивные события будут проходить здесь каждые выходные вплоть до 31 августа.