По выходным на Любинском проспекте будут ограничивать автомобильное движение

С 16 мая в Омске стартует проект «Пешеходный Любинский». Одно из любимых мест омичей для отдыха и прогулок станет площадкой для проведения масштабных спортивных и культурных событий. На это время территория будет закрыта для проезда транспорта.
Как рассказала заместитель мэра города Инна Елецкая, идея проекта связана со статусом Омска — культурной и молодежной столицы РФ. В городе запланировано проведение множества мероприятий, в проведении которых будет задействован Любинский проспект — традиционное место притяжения всех омичей.
«Культурные и спортивные мероприятия будут проходить здесь каждые выходные, поэтому проезд по улице Ленина на участке от площади Победы до Партизанской будет перекрыт с 20:00 пятницы до 20:00 воскресенья», — рассказала Инна Елецкая.
По словам министра культуры Омской области Юрия Трофимова, проект «Пешеходный Любинский» стартует уже с 16 мая — вплоть до воскресенья проспект станет одной из площадок «Ночи музеев». Помимо самого Любинского проспекта, тематические зоны также будут расположены на прилегающих пространствах: улице Чокана Валиханова, в сквере Дзержинского и в Городском саду.
«Вся эта территория будет задействована в этом большом празднике. К примеру, здесь будут проходить мастер-классы от мастеров-ремесленников, мастер-классы по танцам — множество разнообразных интересных событий», — сообщил Юрий Трофимов.
Далее на Любинском проспекте пройдет «Забег РФ», «Зеленый марафон», предусматривающий не только спортивные состязания, но и много музыки и танцев, форум «Россия — это мы» с парадом национальностей, презентацией национальных кухонь, гастрономическими мастер-классами, выступлениями творческих коллективов. Особо интересную программу организаторы пообещали на День молодежи — вдоль Любинского проспекта будет работать множество локальных сцен. В целом Любинский проспект простаивать не будет — культурные и спортивные события будут проходить здесь каждые выходные вплоть до 31 августа.
О том, как на это время будет организовано автомобильное движение, рассказал директор департамента транспорта администрации города Омска Вадим Кормилец.
«Летом и в выходные дни трафик традиционно снижается, поэтому перекрытие движения в целом не повлияет на транспортный поток», — оценил ситуацию Вадим Кормилец.
Тем не менее, на время ограничений традиционный маршрут нескольких видов общественного транспорта будет изменен.
Автобус № 25 будет следовать по улицам Красный Путь и Интернациональная, с поворотом от главпочтамта на площадь Победы. Там предусмотрена межрейсовая стоянка и посадка пассажиров, далее — обратно по Интернациональной.
Автобус № 73 будет двигаться по улице Гагарина в обоих направлениях. При движении к улице Маяковского маршрут пройдёт через Комсомольский мост и Ленинградскую площадь.
Троллейбус № 8 также будет следовать по улице Гагарина. С Карла Маркса транспорт повернет на площадь с остановкой у «Жемчужины», далее — налево на улицу Ленина и в сторону улицы Маяковского.
Альтернативные пути объезда для водителей: улицы Тарская, Спартаковская, Партизанская, Бударина, Щербанева и Гагарина.
Одним лишь Любинским проспектом пространство для отдыха и активностей не ограничится. Как сообщал в своем телеграм-канале мэр города Омска Сергей Шелест, совместно с коллегами из областных ведомств подготовлена интересная программа не только на Любинском проспекте, но и на прилегающих локациях: в городском саду, сквере им. Дзержинского, улице Музейной и других.
«17 мая днем там пройдет фестиваль “Омская семья”. 12 июня — фестиваль “Моя семья — моя Россия”. В День города сквер станет площадкой для выступлений детских творческих коллективов. Также будет реализован проект “Летний вечер”, в рамках которого в сквере каждый вечер пятницы будут выступать музыканты», — рассказала Инна Елецкая.