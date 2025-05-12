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Школьник из Туркестанской области разработал систему раннего выявления болезней у животных

Проект значительно снизит риски для фермеров и поможет предотвратить массовые потери.

Ученик 7 класса школы № 35 имени А. Оразбаевой в Келесском районе Туркестанской области, Рамазан Сапарбай, удивил жюри районного конкурса «Зерде» своей научной работой, направленной на улучшение ветеринарной диагностики в сельском хозяйстве, передаёт BaigeNews.kz. Его проект — «Система раннего выявления болезней животных» — признан лучшим и получил высокую оценку специалистов.

Юный исследователь не просто ограничился теорией, он также создал макет устройства, включающего специальные датчики и систему анализа данных. По словам его научного руководителя Айнуры Парымбетовой, эта разработка позволит на раннем этапе распознавать признаки заболеваний у скота, что значительно снизит риски для фермеров и поможет предотвратить массовые потери.

Проект школьника не только демонстрирует его высокий интерес к науке, но и имеет практическую ценность для аграрного сектора. Он может стать основой для создания новых технологий в области ветеринарии и устойчивого сельского хозяйства.