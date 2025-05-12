Школьник из Туркестанской области разработал систему раннего выявления болезней у животных

Юный исследователь не просто ограничился теорией, он также создал макет устройства, включающего специальные датчики и систему анализа данных. По словам его научного руководителя Айнуры Парымбетовой, эта разработка позволит на раннем этапе распознавать признаки заболеваний у скота, что значительно снизит риски для фермеров и поможет предотвратить массовые потери.