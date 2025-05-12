Минтранс сказал, могут ли таксисты менять способ оплаты во время поездки

Сообщается, что в момент общественного обсуждения проекта постановления Совмина с 26 апреля по 5 мая, которым планируется внести изменения в правила автомобильных перевозок пассажиров, мнения по озвученному вопросу были разделены поровну. Так, были те, кто выступает за возможность менять способы оплаты в момент поездки. Но были и те, кто высказались против этого. По названной причине норма и далее будет дорабатываться.