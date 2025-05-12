Минтранс сказал, могут ли таксисты менять способ оплаты во время поездки

Минтранс Беларуси сказал, могут ли таксисты изменить способ оплаты во время поездки. Подробности в эфире Первого информационного телеканала сообщил начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Андрей Гладкий.
Представитель Минтранса акцентировал внимание на том, что поступает большое число замечаний, в том числе и в контролирующие органы, со стороны пассажиров. Они жалуются на смену такситами способа оплаты в момент поездки.
— Допустим, клиент заказал машину с оплатой по реквизитам банковской карты, а во время поездки способ оплаты неожиданно сменился таксистом на наличные, — озвучил один из примеров Гладкий.
Он добавил, что бывают ситуации, когда пассажир меняет способ оплаты в момент поездки. Гладкий поясняет, что в некоторых случаях, если машина такси не оборудована кассовым аппаратом, который совмещен с таксометром или же программной кассой, таксист не может выдать чек, а только выдать его в электронном виде.
— В результате возникают конфликтные ситуации, — обратил внимание представитель Минтранса.
Сообщается, что в момент общественного обсуждения проекта постановления Совмина с 26 апреля по 5 мая, которым планируется внести изменения в правила автомобильных перевозок пассажиров, мнения по озвученному вопросу были разделены поровну. Так, были те, кто выступает за возможность менять способы оплаты в момент поездки. Но были и те, кто высказались против этого. По названной причине норма и далее будет дорабатываться.
Тем временем значительная часть кольцевой линии минского метро пройдет под вторым кольцом.
Ранее Минтранс Беларуси сказал, что водители такси должны будут заранее назвать стоимость поездки.
Вместе с тем ГАИ предупредила о новой синей разметке на дорогах в Минске.