Ричмонд
+14°
облачно с прояснениями
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Почти 146 тысяч счетов семейного капитала открыто в Беларуси

Более 92 тысяч белорусских многодетных семей имеют право использовать средства семейного капитала досрочно.

Источник: Sputnik.by

МИНСК, 12 мая — Sputnik. Почти 146 тысяч депозитных счетов по программе «Семейный капитал» открыто в Беларуси, сообщила на пресс-конференции в понедельник заместитель министра труда и социальной защиты Юлия Бердникова.

«Сегодня в Беларуси открыто почти 146 тысяч депозитных счетов по программе “Семейный капитал”, принято более 92 тысяч решений о досрочном использовании средств полностью либо частично», — сказала она.

По информации Бердниковой, около 81% из этих средств направляются многодетными семьями на решение жилищных вопросов, 11% — на медицинские услуги и 8% — на образование.

Семейный капитал

С 1 января в Беларуси изменен размер семейного капитала, теперь он составляет 33 275 рублей. Это значение будет применяться до 31 декабря текущего года включительно.

По сравнению с 2024-м маткапитал увеличился на 5,7%, или на 1795 рублей. В прошлом году его размер составлял 31 480 рублей.

Семейный капитал назначается семьям при рождении (а также усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей. Важно знать, что он предоставляется в размере, действующем на дату рождения (усыновления/удочерения) третьего ребенка или последующих. То есть если ребенок родился 31 декабря 2024 года, выплачиваться будет старая величина, а не новая.

Средствами, которые получают многодетные семьи на специальный счет, можно оплатить строительство жилья, покупку доли жилого помещения, погасить жилищные кредиты, а также использовать на оплату образования.