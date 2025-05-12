Почти 146 тысяч счетов семейного капитала открыто в Беларуси

МИНСК, 12 мая — Sputnik. Почти 146 тысяч депозитных счетов по программе «Семейный капитал» открыто в Беларуси, сообщила на пресс-конференции в понедельник заместитель министра труда и социальной защиты Юлия Бердникова.
«Сегодня в Беларуси открыто почти 146 тысяч депозитных счетов по программе “Семейный капитал”, принято более 92 тысяч решений о досрочном использовании средств полностью либо частично», — сказала она.
По информации Бердниковой, около 81% из этих средств направляются многодетными семьями на решение жилищных вопросов, 11% — на медицинские услуги и 8% — на образование.
Семейный капитал
С 1 января в Беларуси изменен размер семейного капитала, теперь он составляет 33 275 рублей. Это значение будет применяться до 31 декабря текущего года включительно.
По сравнению с 2024-м маткапитал увеличился на 5,7%, или на 1795 рублей. В прошлом году его размер составлял 31 480 рублей.
Семейный капитал назначается семьям при рождении (а также усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей. Важно знать, что он предоставляется в размере, действующем на дату рождения (усыновления/удочерения) третьего ребенка или последующих. То есть если ребенок родился 31 декабря 2024 года, выплачиваться будет старая величина, а не новая.
Средствами, которые получают многодетные семьи на специальный счет, можно оплатить строительство жилья, покупку доли жилого помещения, погасить жилищные кредиты, а также использовать на оплату образования.