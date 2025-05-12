Почти 146 тысяч счетов семейного капитала открыто в Беларуси

Семейный капитал назначается семьям при рождении (а также усыновлении, удочерении) третьего или последующих детей. Важно знать, что он предоставляется в размере, действующем на дату рождения (усыновления/удочерения) третьего ребенка или последующих. То есть если ребенок родился 31 декабря 2024 года, выплачиваться будет старая величина, а не новая.