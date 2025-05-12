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Более 200 тыс. человек посетили Музей Победы 8−11 мая

Музей Победы и его филиалы в праздничные выходные с 8 по 11 мая посетили более 200 тыс. человек. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщили в пресс-службе учреждения.

Источник: РИА "Новости"

«В майские выходные, с 8 по 11 мая, Музей Победы и его филиалы посетили более 200 тыс. человек. Это стало рекордным показателем за все годы», — говорится в сообщении.

Как уточняется, традиционно больше всего людей посетили Музей Победы 9 мая — около 150 тыс. человек.

«В эти майские дни для гостей была подготовлена большая праздничная программа, посвященная 80-летию Победы. Каждый день в главном военно-историческом музее страны проходили концерты, на которых звучали патриотические песни, лучшие произведения русских и зарубежных композиторов. Всего в главном здании музея, Музее “Г. О. Р. А.” и на открытых площадках выступили около тысячи артистов — юных талантов и профессиональных певцов и музыкантов», — добавили в музее.