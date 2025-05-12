Более 200 тыс. человек посетили Музей Победы 8−11 мая

«В эти майские дни для гостей была подготовлена большая праздничная программа, посвященная 80-летию Победы. Каждый день в главном военно-историческом музее страны проходили концерты, на которых звучали патриотические песни, лучшие произведения русских и зарубежных композиторов. Всего в главном здании музея, Музее “Г. О. Р. А.” и на открытых площадках выступили около тысячи артистов — юных талантов и профессиональных певцов и музыкантов», — добавили в музее.