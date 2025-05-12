20 тонн кормовых смесей экспортировали из Ростовской области в Азербайджан

С 30 апреля по 5 мая в Ростовской области на экспорт в Азербайджан оформили 20 тонн кормовых смесей. Об этом сообщает управление Россельхознадзора.
— Продукцию проверили, она признана безопасной в ветеринарно-санитарном отношении и полностью соответствует требованиям страны-импортера. Качество подтвердили в лаборатории Донского филиала ФГБУ «ЦОК АПК», — прокомментировали в надзорном ведомстве.
Разрешение на вывоз было выдано в системе «Аргус». Добавим, в апреле из Ростовской области в Азербайджан отправили почти 20 тонн рыбы.
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