В Омске прекратило работу почтовое отделение из-за уволившихся сотрудников

Жители Омска столкнулись с серьезными проблемами при получении почтовых отправлений. Сегодня стало известно о внезапном увольнении всего персонала отделения Почты России № 22, расположенного по адресу улица Волгоградская, 8.
Информация об этом появилась в популярном омском сообществе «Аварийный Омск» в социальной сети «ВКонтакте». Пользователи сообщают о закрытии отделения и невозможности получить посылки, письма и заказы с популярных онлайн-платформ.
«У людей зависли посылки, товары с “Авито”, “Озона”, письма — некому выдать. Отделение закрыто», — написали омичи.
Официальные комментарии от представителей Почты России по поводу произошедшего пока не поступали.