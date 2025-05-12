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В Омске прекратило работу почтовое отделение из-за уволившихся сотрудников

Омичи не могут получить посылки и почтовые отправления.

Источник: Комсомольская правда

Жители Омска столкнулись с серьезными проблемами при получении почтовых отправлений. Сегодня стало известно о внезапном увольнении всего персонала отделения Почты России № 22, расположенного по адресу улица Волгоградская, 8.

Информация об этом появилась в популярном омском сообществе «Аварийный Омск» в социальной сети «ВКонтакте». Пользователи сообщают о закрытии отделения и невозможности получить посылки, письма и заказы с популярных онлайн-платформ.

«У людей зависли посылки, товары с “Авито”, “Озона”, письма — некому выдать. Отделение закрыто», — написали омичи.

Официальные комментарии от представителей Почты России по поводу произошедшего пока не поступали.