В двух районах Алматы временно отключат воду из-за запуска нового водопровода

— Водопроводные сети были построены в 1985 году и размещались внутри специального проходного канала — это единственный участок в городе, выполненный по такой технологии. До реконструкции уровень износа превышал 80%. В прошлом году проведена полная замена участка длиной 4,369 км и диаметром 300 мм. Все работы выполнены без раскопок и ограничения движения транспорта, — сообщили в компании.