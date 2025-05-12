В двух районах Алматы временно отключат воду из-за запуска нового водопровода

Он обеспечит водоснабжением более 25 тысяч жителей в микрорайонах Самал.
Как сообщили в ГКП «Алматы Су», новый участок сети будет введен в эксплуатацию 13 мая. В связи с этим с 08:00 до 20:00 в Медеуском и Бостандыкском районах временно ограничат подачу холодной воды.
Временное приостановление воды затронет:
- Медеуский район — в пределах проспекта Назарбаева, улицы Сатпаева, проспекта Достык и улицы Жолдасбекова, включая микрорайоны Самал-1, Самал-2 и Самал-3;
- Бостандыкский район — в контуре улиц Померанцева, Ганди, проспекта Назарбаева и проспекта Аль-Фараби.
Жителей Алматы просят отнестись с пониманием к временным неудобствам.
Реконструкция водопровода сделана в рамках инвестиционной программы «Алматы Су».
— Водопроводные сети были построены в 1985 году и размещались внутри специального проходного канала — это единственный участок в городе, выполненный по такой технологии. До реконструкции уровень износа превышал 80%. В прошлом году проведена полная замена участка длиной 4,369 км и диаметром 300 мм. Все работы выполнены без раскопок и ограничения движения транспорта, — сообщили в компании.
Отмечается, что принимаемые меры позволят в 2025 году снизить износ сетей водоснабжения до 52,9%, водоотведения — до 53,9%, электроснабжения — до 63,3%.
Отметим, что в ходе рабочей поездки в Алматы, принимая акима Ерболата Досаева, Президент Касым-Жомарт Токаев поставил ряд задач по обеспечению освещения города в вечернее время, своевременной и полной подаче воды в квартиры горожан, благоустройству улиц и дворов.