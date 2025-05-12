Минтранс высказался о запрете «черных списков» пассажиров в Беларуси. Подробности в эфире Первого информационного телеканала озвучил начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Андрей Гладкий.
Представитель Минтранса, комментируя обращения от пассажиров, которым автомобильный перевозчик отказывал в возможности забронировать билет (речь идет про так называемые «черные списки»), уточнил, что перевозка пассажиров в автобусе, в том числе в маршрутке, представляет собой публичный договор.
— Перевозчик не вправе отказать в ней пассажиру, поэтому включение в «черные списки» незаконно, — заявил Андрей Гладкий.
Он обратил внимание, что ведомство, во избежание подобных ситуаций, предлагает исключить возможность отказа пассажиру в перевозке.
Ранее перевозчики назвали условие для включения печек в автобусах в Беларуси в мае.
Тем временем Минтранс сказал, могут ли таксисты менять способ оплаты во время поездки.
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