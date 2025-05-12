Минтранс высказался о запрете «черных списков» пассажиров в Беларуси

Представитель Минтранса, комментируя обращения от пассажиров, которым автомобильный перевозчик отказывал в возможности забронировать билет (речь идет про так называемые «черные списки»), уточнил, что перевозка пассажиров в автобусе, в том числе в маршрутке, представляет собой публичный договор.