Отопительный сезон 2024/25 в Краснокамском муниципальном округе завершён

Отопительный сезон 2024/25 в Краснокамском муниципальном округе официально закончен с 12 мая. Соответствующее постановление № 288 от 06.05.2025 утвердила администрация округа. С этой датыэнергетики «Т Плюс» начинают мероприятия по прекращению подачи отопления и обеспечению горячего водоснабжения. Объекты социальной сферы — детские сады, школы, поликлиники и больницы — останутся на особом контроле на случай похолодания.
Теплоисточник Закамская ТЭЦ-5, блочно-модульные котельные и центральные тепловые пункты переводятся в летний режим работы. После этого энергетики «Т Плюс» приступят к плановым гидравлическим испытаниям тепловых сетей. Это ежегодная проверка коммуникаций на плотность и прочность для своевременного выявления и устранения дефектов. Графики работ были заранее согласованы и направлены в администрацию, УК и ТСЖ. Подготовку жилых домов к зиме контролируют специалисты Пермского филиала АО «ЭнергосбыТ Плюс».
В ходе летней ремонтной кампании энергетики «Т Плюс» в Краснокамском муниципальном округе планируют комплекс мероприятий:
Краснокамск.
· Проверка 146,5 км теплосетей, включая гидравлические испытания для выявления и устранения повреждений;
· Ремонт на Закамской ТЭЦ-5, 9 центральных тепловых пунктах;
· Замена 1 участка теплосетейна современные трубы;
Посёлок Майский.
· Проверка 22,5 км теплосетей, включая гидравлические испытания для выявления повреждений;
· Обслуживание оборудования на двух блочно-модульных котельных;
«Ежегодная подготовка теплосетей и теплоснабжающих объектов — обязательства энергетиков перед жителями и властями, которые неукоснительно выполняются. Ответственный подход специалистов “Т Плюс” гарантирует надёжное теплоснабжение жилых домов и социальных объектов», — отметил технический директор — главный инженер Пермских тепловых сетей Пермского филиала ПАО «Т Плюс» Владислав Маслов.
В Краснокамском МО тепло от «Т Плюс» получают:
Краснокамск.
· 73 социальных объекта: детсады, школы, больницы, поликлиники;
· 5 зданий учебных заведений: вузы, колледжи, лицеи;
· 3 дома культуры;
· 363 многоквартирных дома.
Посёлок Майский.
· 10 социальных объектов;
· 34 многоквартирных дома.