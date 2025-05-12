Участник СВО из Воронежской области получил орден Мужества

Старший лейтенант Павел Марченко из Лискинского района награжден орденом Мужества. Об этом сегодня, 12 мая, в своем телеграм-канале написал глава муниципалитета Игорь Кирнос.
В указе президента РФ Владимира Путина отмечаются «отвага и самоотверженность», которые наш земляк проявил в зоне специальной военной операции.
Награду военнослужащему на торжественном мероприятии вручил лично Кирнос.
По словам чиновника, Павел Марченко — отважный боец и настоящий патриот страны.
— Мужество, стойкость, отличная боевая подготовка всегда были свойственны русским воинам, — отметил глава Лискинского района, обращаясь к Марченко и всем нашим солдатам.
Как ранее сообщал сайт vrn.kp.ru, в Россоши Воронежской области открыли мемориальную доску десантнику — участнику СВО.