«Защита для водителя от несанкционированных действий пассажира». Минтранс Беларуси сообщил об установке систем видеофиксации в общественном транспорте

Сообщается, что в 2024 году вступило в силу изменение, согласно которому все машины такси должны быть оборудованы системами видеофиксации. Говорится, что измененные правила автомобильных перевозок пассажиров, общественное обсуждение проекта которых проводилось в период с 26 апреля по 5 мая, указывает, что все транспортные средства, которые перевозят пассажиров (городской транспорт, маршрутки, автобусы междугородних маршрутов) также должны быть оборудованы указанными системами.