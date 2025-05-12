«Защита для водителя от несанкционированных действий пассажира». Минтранс Беларуси сообщил об установке систем видеофиксации в общественном транспорте

Минтранс сказал про систему видеофиксации в общественном транспорте Беларуси. Подробности в интервью Первому информационному телеканалу сообщил начальник управления автомобильного и городского пассажирского транспорта Министерства транспорта и коммуникаций Андрей Гладкий.
Сообщается, что в 2024 году вступило в силу изменение, согласно которому все машины такси должны быть оборудованы системами видеофиксации. Говорится, что измененные правила автомобильных перевозок пассажиров, общественное обсуждение проекта которых проводилось в период с 26 апреля по 5 мая, указывает, что все транспортные средства, которые перевозят пассажиров (городской транспорт, маршрутки, автобусы междугородних маршрутов) также должны быть оборудованы указанными системами.
— Положительный эффект однозначно есть: сократилось количество жалоб на качество обслуживания и невыдачу билетов за проезд. Вместе с тем видеофиксаторы — это и защита для водителя от несанкционированных действий пассажира, и инструмент в помощь контролирующим органам, — подчеркнул Андрей Гладкий.
Представитель Министерства транспорта и коммуникаций отметил, что, учитывая улучшенную динамику, надеется на то, что озвученная норма вступит в силу. Вместе с тем он уточнил: ведомство понимает, что перевозчикам нужно время, чтобы дооснастить свой транспорт. По этой причине предусматривается переходный период.
— Можно рассчитывать, что по истечении трех лет все транспортные средства перевозчиков пассажиров будут оснащены средствами видеофиксации, — добавил Гладкий.
Ранее мы писали, что Минсктранс готовит изменения в правила перевозок пассажиров: «С 2027 года во всех автобусах ремни безопасности, с 2028 — видеофиксация».
Кстати, Минтранс высказался о запрете «черных списков» пассажиров в Беларуси.
Кроме того, значительная часть кольцевой линии минского метро пройдет под вторым кольцом.