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Прямой рейс свяжет Омск с Минеральными Водами со 2 июня

Перелеты будут осуществляться еженедельно по понедельникам.

Источник: Комсомольская правда

Долгожданный прямой рейс из Омска в Минеральные Воды начнет курсировать со 2 июня, сообщает пресс-служба Омского аэропорта. Авиакомпания Red Wings запускает еженедельные перелеты до курортов Северного Кавказа.

Расписание рейса Омск — Минеральные Воды:

Вылет из Омска: каждый понедельник в 03:10.

Прибытие в Минеральные Воды: в 04:20.

Обратный вылет из Минеральных Вод: каждое воскресенье в 19:25.

Прибытие в Омск: в 02:10 следующего дня.

Билеты уже доступны на официальном сайте авиакомпании.

Также, с 3 июня Red Wings запускает авиарейсы по маршруту Минеральные Воды — Омск — Улан-Удэ.

Расписание рейса Омск — Улан-Удэ:

Вылет из Омска: в 12:40.

Прибытие в Улан-Удэ: в 18:05.

Обратный вылет из Улан-Удэ: в 19:05.

Прибытие в Омск: в 20:45. (Продолжительность полета: 3 часа 25 минут).

Ранее мы писали, что Омский аэропорт опубликовал новое весенне-летнее расписание.