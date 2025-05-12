Прямой рейс свяжет Омск с Минеральными Водами со 2 июня

Долгожданный прямой рейс из Омска в Минеральные Воды начнет курсировать со 2 июня, сообщает пресс-служба Омского аэропорта. Авиакомпания Red Wings запускает еженедельные перелеты до курортов Северного Кавказа.
Расписание рейса Омск — Минеральные Воды:
Вылет из Омска: каждый понедельник в 03:10.
Прибытие в Минеральные Воды: в 04:20.
Обратный вылет из Минеральных Вод: каждое воскресенье в 19:25.
Прибытие в Омск: в 02:10 следующего дня.
Билеты уже доступны на официальном сайте авиакомпании.
Также, с 3 июня Red Wings запускает авиарейсы по маршруту Минеральные Воды — Омск — Улан-Удэ.
Расписание рейса Омск — Улан-Удэ:
Вылет из Омска: в 12:40.
Прибытие в Улан-Удэ: в 18:05.
Обратный вылет из Улан-Удэ: в 19:05.
Прибытие в Омск: в 20:45. (Продолжительность полета: 3 часа 25 минут).
Ранее мы писали, что Омский аэропорт опубликовал новое весенне-летнее расписание.