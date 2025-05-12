В Ростове-на-Дону неизвестные забили песком канализацию на улице Орской

Коммунальная авария на улице Орской в Ростове-на-Дону, затронувшая ближайший ЖК, произошла из-за песка в канализационной линии. Об этом 12 мая сообщает пресс-служба «Ростоввовдоканала».
Сейчас ремонт ведут две бригады, используется десять единиц техники. Перекачиваются сточные воды, выполняются земляные работы. Предварительно, необходимо заменить почти 25 метров трубопровода диаметром 600 мм.
— После промывки запустить коллектор в работу оказалось невозможно: под асфальтом произошло обрушение железобетонного трубопровода. К замене аварийного участка приступят сразу же после работ по разрытию. Ремонт планируется завершить 13 мая, — добавили в «Ростовводоканале».
Напомним, порыв произошел утром 10 мая. Тогда же на Алексея Русова, 1 из-за забитой канализации подтопило подвал многоэтажки. На месте происшествия специалисты водоканала поняли, что коммуникации забиты песком. Также местные жители пожаловались рабочим на ассенизаторские машины, нелегально сливающие бытовые отходы в уличную канализацию.
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