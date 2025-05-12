В Ростове-на-Дону неизвестные забили песком канализацию на улице Орской

— После промывки запустить коллектор в работу оказалось невозможно: под асфальтом произошло обрушение железобетонного трубопровода. К замене аварийного участка приступят сразу же после работ по разрытию. Ремонт планируется завершить 13 мая, — добавили в «Ростовводоканале».