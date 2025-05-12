На конкурс на лучший проект гимна Крыма поступило 50 заявок

Глава законодательной власти республики уточнил, что условиям конкурса соответствуют 30 работ. Заявки подавали не только крымчане, но и жители других российских регионов. Кроме того, свои варианты гимна представили известные исполнители, поэты и музыканты. Константинов напомнил, что прием заявок завершится 31 мая. Победителя объявят 30 июня.