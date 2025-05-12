Молдова сталкивается с беспрецедентным дефицитом рабочей силы: «Мы находимся в демографической яме и движемся к экономической черной дыре» — мнение эксперта

«Мы находимся в демографической яме и движемся к экономической черной дыре», — заявил Ионицэ, отметив, что с 2015 по 2025 год число трудоспособных граждан сократилось на 160 тысяч, а еще 320 тысяч уехали за границу, что в сумме составляет снижение на почти полмиллиона человек.