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Молдова сталкивается с беспрецедентным дефицитом рабочей силы: «Мы находимся в демографической яме и движемся к экономической черной дыре» — мнение эксперта

Через 20 лет число молодых людей в возрасте 15−24 лет может сократиться вдвое.

Источник: Комсомольская правда

Экономист Вячеслав Ионицэ предупреждает, что в ближайшие десять лет Молдова столкнется с серьезным кризисом на рынке труда. По его данным, из 2,46 миллиона трудоспособных граждан только 1,53 миллиона находятся в стране, а около 930 тысяч — почти 40% — работают за границей.

Из оставшихся в стране лишь 854 тысячи человек официально трудоустроены, причем только 470 тысяч заняты в реальном секторе экономики, что означает, что на каждого работающего в реальном секторе приходится почти два трудящихся за границей.

«Мы находимся в демографической яме и движемся к экономической черной дыре», — заявил Ионицэ, отметив, что с 2015 по 2025 год число трудоспособных граждан сократилось на 160 тысяч, а еще 320 тысяч уехали за границу, что в сумме составляет снижение на почти полмиллиона человек.

Особую тревогу, по словам экономиста, вызывает сокращение молодежи: через 20 лет число молодых людей в возрасте 15−24 лет может сократиться вдвое. Средний возраст работников продолжает расти, достигнув 43,5 лет в 2024 году.

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