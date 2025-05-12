«Дело — абсурд!» Адвокат экс-мэра Сочи рассказал о новых обвинениях

Вину не признают.
Расследование дела семьи Копайгородских, обвиненных во взяточничестве, начались в конце 2024 года. С тех пор им периодически предъявляют все новые и новые обвинения. Днем 12 мая 2025 года представителям СМИ адвокат бывшего сочинского мэра Иван Миронов сказал, что в деле супружеской пары появились новые эпизоды мздоимства. По мнению защитника, более абсурдного обвинения за всю свою карьеру он не встречал. Миронов прокомментировал, что обвинение «предельно абстрактно и основывается исключительно на показаниях двух крупных сочинских девелоперов».
«Один из них утверждает, что именно на его деньги весной 2022-го супруги якобы купили дом с участком на Верховской улице за 35 млн рублей. С его слов, тогда же и оформили объект на Янину. Но в этот период Янина Николаевна была замужем за другим человеком. У нее был успешный бизнес», — уточнил Иван Миронов.
По словам адвоката, на допросе у следователя второй застройщик заявил, что заплатил Копайгородским 24 млн рублей за возведение и ремонт по тому же адресу, что и дом с участком. Кроме того, оба бизнесмена уверили, что ежемесячно около двух лет передавали через жену Алексею Сергеевичу по 2,5 млн рублей и по 6 млн рублей.
Адвокат Миронов обратил внимание, что в новом обвинении прямо указано, «конкретные действия или бездействие, за которые фигуранты получали деньги, стройматериалы и укладку газона, не обговаривались». Защитник считает, что «следствие умалчивает, чем конкретно Алексей Сергеевич помогал девелоперам».
Взятка и растрата.
Ранее Янине Николаевне и Алексею Сергеевичу вменили две взятки от крупных бизнесменов. По информации СК, якобы тогдашний мэр Сочи и его жена незаконно обогатились почти на 332 млн рублей. Оба являются фигурантами дела о растрате (части 4 статьи 160 УК РФ), получении и посредничестве в трех особо крупных взяток (статья 290 УК РФ и статья 291.1 УК РФ). Янину также обвинили в принуждении двух свидетелей к даче ложных показаний (статья 309 УК РФ).
По решению судьи, Янина находится в изоляторе с 11 марта. Мещанский районный суд столицы удовлетворил ходатайство об изменении меры пресечения. Женщина должна быть в СИЗО до 17 мая. Известно, что у пары пятеро детей. Это годовалые близнецы, девочки 3, 14 лет и 21-летний сын Давид. Пока родители в СИЗО, опеку над младшими братьями и сестрами оформил Давид.
До того, как Янина оказалась в изоляторе, правоохранители расследовали деятельность ее мужа. Почти год назад Копайгородский ушел в отставку. В мае в администрации курорта началась «чистка». Вскоре следователи добрались и до Алексея Сергеевича. Против него возбудили дело за взятку в особо крупном размере. По версии следствия, Копайгородский получил от местного бизнесмена имущественные услуги на сумму свыше 43 млн рублей. За это градоначальник должен был обеспечить предпринимателю комфортные условия для работы.
После того, как силовики «скрутили» Копайгородского, шикарная жизнь семьи закончилась. Родственников фигуранта начали допрашивать, позже пришли с обысками в дом и офис. В Москве, Санкт-Петербурге, Сочи и Краснодаре силовики провели свыше 50 проверок, изъяли деньги, банковские карточки, документы, украшения и другие активы. Когда и каким образом закончится резонансное дело Копайгородских, скоро решит суд. Мы продолжим следить за процессом.