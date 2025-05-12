«Дело — абсурд!» Адвокат экс-мэра Сочи рассказал о новых обвинениях

Расследование дела семьи Копайгородских, обвиненных во взяточничестве, начались в конце 2024 года. С тех пор им периодически предъявляют все новые и новые обвинения. Днем 12 мая 2025 года представителям СМИ адвокат бывшего сочинского мэра Иван Миронов сказал, что в деле супружеской пары появились новые эпизоды мздоимства. По мнению защитника, более абсурдного обвинения за всю свою карьеру он не встречал. Миронов прокомментировал, что обвинение «предельно абстрактно и основывается исключительно на показаниях двух крупных сочинских девелоперов».